Депутат виставив на аукціон патріотичну флешку з посланням Порошенка до Ради (фото)

Депутат від партії "Народний фронт" Геннадій Кривошея вирішив продати USB-накопичувач з патріотичною символікою, на якому міститься послання президента Петра Порошенка до Верховної Ради. Нагадаємо, такі флеш-накопичувачі сьогодні отримали всі народні депутати.

Про це депутат написав на своїй сторінці в Facebook.

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"Сьогодні під час реєстрації народних депутатів, нам були роздані USB флеш-накопичувачі з національною символікою. Враховуючи великий інтерес патріотів України з проханням подарувати... Пропоную всім взяти участь у благодійному аукціоні", - йдеться в повідомленні.

Кривошея зазначив, що накопичувач металевий і має об'єм пам'яті 8 Гб. Початкова ціна - 1000 гривень.