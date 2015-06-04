Депутат виставив на аукціон патріотичну флешку з посланням Порошенка до Ради (фото)
Кривошея зазначив, що флешка металева і має об'єм пам'яті 8 Гб.
Депутат від партії "Народний фронт" Геннадій Кривошея вирішив продати USB-накопичувач з патріотичною символікою, на якому міститься послання президента Петра Порошенка до Верховної Ради. Нагадаємо, такі флеш-накопичувачі сьогодні отримали всі народні депутати.
Про це депутат написав на своїй сторінці в Facebook.
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"Сьогодні під час реєстрації народних депутатів, нам були роздані USB флеш-накопичувачі з національною символікою. Враховуючи великий інтерес патріотів України з проханням подарувати... Пропоную всім взяти участь у благодійному аукціоні", - йдеться в повідомленні.
Кривошея зазначив, що накопичувач металевий і має об'єм пам'яті 8 Гб. Початкова ціна - 1000 гривень.
Увага! Благодійний аукціон!Сьогодні під час реєстрації народних депутатів, нам було роздано USB флеш-накопичувач із нац...Posted by Геннадій Кривошея on 4 червня 2015 р.