Аваков відповів Кіхтенку на закиди на адресу Яценюка: У чергу, сучі діти, у чергу
Глава Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков відповів губернатору Донецької області Олександру Кіхтенку на його заяву про війну прем'єра Яценюка проти Донецької ОДА.
Про це Аваков написав на своїй сторінці у Facebook у відповідь на інтерв'ю Кіхтенка "Українській правді".
"Помилився Кіхтенко - це війна усім дурням, які кличуть співпрацювати з владою окупованих територій. І війна всім боярам, що на своєму місці замість важкої роботи - панують у начальниках", - обурився глава МВД.
Александр Кихтенко заявляет : Яценюк объявил войну Донецкой обладминистрации. Ошибся Кихтенко - это война всем дуракам...Posted by Арсен Аваков on 8 Июнь 2015 г.
"А у нас тепер кожен "чинуша", який провинився і якого звільняє Кабмін, буде звинувачувати Арсенія Яценюка у семи смертних гріхах?", - висловив здивування Аваков.
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При цьому міністр внутрішніх справ повідомив, що Яценюк зараз у відрядженні, тому він і вирішив сам відповісти Кіхтенку.
"Арсеній зараз у від'їзді, але я скажу за нього словами близького до звільнюваних "чинуш" Шарикова: У чергу, сучі діти, у чергу!", - підсумував Аваков.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Кіхтенко пояснив причини зірвання термінів будівництва оборонних споруд.