Аваков відповів Кіхтенку на закиди на адресу Яценюка: У чергу, сучі діти, у чергу

Про це Аваков написав на своїй сторінці у Facebook у відповідь на інтерв'ю Кіхтенка "Українській правді".

"Помилився Кіхтенко - це війна усім дурням, які кличуть співпрацювати з владою окупованих територій. І війна всім боярам, що на своєму місці замість важкої роботи - панують у начальниках", - обурився глава МВД.

Александр Кихтенко заявляет : Яценюк объявил войну Донецкой обладминистрации. Ошибся Кихтенко - это война всем дуракам... Posted by Арсен Аваков on 8 Июнь 2015 г.

"А у нас тепер кожен "чинуша", який провинився і якого звільняє Кабмін, буде звинувачувати Арсенія Яценюка у семи смертних гріхах?", - висловив здивування Аваков.

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При цьому міністр внутрішніх справ повідомив, що Яценюк зараз у відрядженні, тому він і вирішив сам відповісти Кіхтенку.

"Арсеній зараз у від'їзді, але я скажу за нього словами близького до звільнюваних "чинуш" Шарикова: У чергу, сучі діти, у чергу!", - підсумував Аваков.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Кіхтенко пояснив причини зірвання термінів будівництва оборонних споруд.