Столичний апеляційний суд продовжив розгляд скарги на вирок Пукачу
11:43, 12 червня 2015Політика
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Апеляційний суд Києва продовжив розгляд скарги на вирок екс-генералу МВС Олексію Пукачу, якого засуджено за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.
Судове засідання продовжили / Фото УНИАН
“Судове засідання оголошується продовженим”, - заявив головуючий судової колегії палати з кримінальних справ Степан Гладій.
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Довідка УНІАН. 29 січня 2013 року Печерський райсуд Києва засудив Пукача до довічного ув‘язнення за вбивство Гонгадзе у вересні 2000 року.
Адвокат вдови Гонгадзе Валентина Теличенко подала тоді апеляцію на вирок. Також скаргу подав ще один потерпілий у справі - журналіст Подольський.
4 червня Теличенко відкликала апеляційну скаргу на вирок Пукачу.
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