Столичний апеляційний суд продовжив розгляд скарги на вирок Пукачу

“Судове засідання оголошується продовженим”, - заявив головуючий судової колегії палати з кримінальних справ Степан Гладій.

Читайте такожАдвокат у справі Пукача: Литвин пропонував Кучмі вирішити питання з Гонгадзе через Кравченка

Довідка УНІАН. 29 січня 2013 року Печерський райсуд Києва засудив Пукача до довічного ув‘язнення за вбивство Гонгадзе у вересні 2000 року.

Адвокат вдови Гонгадзе Валентина Теличенко подала тоді апеляцію на вирок. Також скаргу подав ще один потерпілий у справі - журналіст Подольський.

4 червня Теличенко відкликала апеляційну скаргу на вирок Пукачу.