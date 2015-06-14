Посол США вважає корупцію більшою загрозою для України, ніж російські танки

Корупція на найвищому рівні є для України більшою загрозою, ніж російські танки.

Як повідомляє Радіо Свобода, про це у польському Вроцлаві на організованому Атлантичною радою США глобальному форумі заявив посол Сполучених Штатів в Україні Джеффрі Пайєтт.

Він додав, що впоратися з цією загрозою можуть лише самі українці.

Дипломат також назвав зволікання з реформуванням енергетичного сектора важелем, який використовувала Росія, щоб унеможливити енергетичний вибір України.

Читайте такожУкраїна одна з найкорумпованіших у бізнесі країн - EYВодночас посол Пайєтт схвалив реформаторські рішення, ухвалені Верховною Радою в царинах економіки та безпеки і приєднався до думки інших учасників форуму, які наполягали – «ми не можемо дозволити Україні програти».