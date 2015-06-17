Підлеглий Наливайченка каже, що нічого не знає про корупційну діяльність екс-заступника Яреми

Як передає кореспондент УНІАН, про це Артюхов заявив сьогодні, відповідаючи на запитання народних депутатів на засіданні парламентського комітету з питань запобігання і протидії корупції.

"Щодо Даниленка - в мене такої інформації не було і, думаю, що вона не підтвердиться", - сказав Артюхов.

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Як повідомляв УНІАН, 15 червня, перед допитом у Генеральній прокуратурі у справі про пожежу на нафтобазі "БРСМ-Нафта" на Київщині, голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що екс-заступник генпрокурора Даниленко "кришував" діяльність цієї нафтобази.

Пізніше того ж дня у ЗМІ з'явилася інформація, що на зустрічі з фракцією "Блоку Петра Порошенка" президент України запропонував відправити у відставку Наливайченка.

СБУ вручила повістку Даниленку і викликає його на допит 19 червня.

Довідка УНІАН. Пожежа на нафтобазі компанії "БРСМ-Нафта" у Васильківському районі Київської області тривала з 8 по 17 червня. В результаті пожежі загинули 5 осіб, ще 15 постраждали.