Аваков звинуватив двох нардепів у втручанні в слідчі дії у Харкові

Про це на своїй сторінці у Facebook у коментарях під постом про обшуки у Харкові написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Нардепи ПР Святаш і Звягільський незаконно втручаються у слідчі дії у Харкові стосовно оточення Гепи (міський голова Харкова Геннадій Кернес - УНІАН)", - написав Аваков і додав: "Адекватно реагуємо".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 червня, в Харкові за місцем фактичного проживання Кернеса в готелі "Національ" на проспекті Леніна проводилися слідчі дії. Цю інформацію підтвердили джерела у правоохоронних органах. За інформацією співрозмовників, слідчі дії проводили співробітники правоохоронних органів з Києва.

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Санкцію на проведення слідчих дій давав один із суддів Києва. До роботи були залучені слідчі, бійці спецпідрозділу "Сокіл" і харківські міліціонери.

Пізніше Аваков у Facebook підтвердив, що в Харкові за місцем фактичного проживання Кернеса в готелі "Національ" проводяться слідчі дії "за кримінальними справами, пов'язаними зі злочинами на Майдані".

Кернеса і двох його охоронців (Віталія Блінникова і Євгена Смицького) підозрюють у викраденні і побитті євромайданівців у березні минулого року.

2 березня Кернесу повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

2 квітня Вищий спеціалізований суд України переніс розгляд кримінального провадження щодо Кернеса з Дзержинського райсуду Харкова до Київського райсуду Полтави.