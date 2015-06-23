Адаптація до нової системи місцевого самоврядування в Україні триватиме не менше двох років - Гройсман
Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман зазначає, що перехідний період адаптації до нової системи місцевого самоврядування в Україні триватиме не менше двох років.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання Ради реформ.
Гройсман зауважив, що необхідно забезпечити перехідний період адаптації до нової системи. "За моїми розрахунками, я спираюся на власний досвід, це буде не менше, ніж два роки. Поки ми змінимо все законодавство, поки ми зможемо сформувати підходи до формування виконкомів, префектур, внести зміни у різні закони секторальні і все інше, - це буде не менше двох роки", - сказав він і додав, що необхідно внести зміни у не менш як 500 законодавчих актів.
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На думку голови ВР, через два роки необхідно буде провести дострокові місцеві вибори для того, щоби влада була обрана вже з новими повноваженнями.
Голова ВР також зауважив, що децентралізація не працює без ефективного контролю. "Впровадження державного контролю за рішеннями органів місцевого самоврядування має ключове значення для успішності цієї реформи", - сказав він.
Голова ВР також нагадав, що парламент повернув на місця питання щодо містобудування та архітектури. "Наступне - це питання Міністерства юстиції: потрібно все передати на місця, щоб люди не ходили по кабінетах міністерств або їх органів на територіях, а приходили до влади, яку вони обирають, і могли отримати належну функцію", - сказав він.