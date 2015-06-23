Адаптація до нової системи місцевого самоврядування в Україні триватиме не менше двох років - Гройсман

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання Ради реформ.

Гройсман зауважив, що необхідно забезпечити перехідний період адаптації до нової системи. "За моїми розрахунками, я спираюся на власний досвід, це буде не менше, ніж два роки. Поки ми змінимо все законодавство, поки ми зможемо сформувати підходи до формування виконкомів, префектур, внести зміни у різні закони секторальні і все інше, - це буде не менше двох роки", - сказав він і додав, що необхідно внести зміни у не менш як 500 законодавчих актів.

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На думку голови ВР, через два роки необхідно буде провести дострокові місцеві вибори для того, щоби влада була обрана вже з новими повноваженнями.

Голова ВР також зауважив, що децентралізація не працює без ефективного контролю. "Впровадження державного контролю за рішеннями органів місцевого самоврядування має ключове значення для успішності цієї реформи", - сказав він.

Голова ВР також нагадав, що парламент повернув на місця питання щодо містобудування та архітектури. "Наступне - це питання Міністерства юстиції: потрібно все передати на місця, щоб люди не ходили по кабінетах міністерств або їх органів на територіях, а приходили до влади, яку вони обирають, і могли отримати належну функцію", - сказав він.