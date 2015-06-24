У Порошенка назвали маячнею заяву Чернушенка про тиск АП на суд (відео)

Про це він повідомив у своєму коментарі телеканалу "1+1".

"Маячня. Я не знаю, наскільки цей суддя релігійна людина, щоб клястися на Біблії. Але, якби були факти тиску на суд із приводу "Нафтогазвидобування", або іншого підприємства, то суддя мав негайно повідомити в правоохоронні органи", - сказав заступник глави Адміністрації.

Як повідомляв УНІАН, напередодні у Чернушенко вилучили 25 тисяч гривень і 6,5 тис. доларів, які він назвав грошима на свої поточні витрати.

"25 тисяч гривень – це дві мої зарплати, я завжди їду додому і заїжджаю купити деякі продукти. Також вилучили з кишені 6,5 тис. доларів – це також особисті кошти. Я мав у той же день їхати до стоматолога і, не знаючи скільки будуть коштувати п'ять імплантів,взяв грошей про запас. Ось у мене і вилучили 6,5 тис. доларів і 25 тисяч гривень – розклали, як у якогось корупціонера!", - заявив голова Апеляційного суду Чернушенко.

Після цього пояснення Чернушенко попросив про зустріч з президентом, щоб пояснити йому свою позицію щодо знайдених у нього під час обшуку грошей.

"До президента я не звертався. Але вчора телефонував першому помічнику президента і просив його записати мене на прийом до президента. Він мене вислухав і сказав, що очікуйте результату. Але я ще не отримав ніякої відповіді", - повідомив Чернушенко.

Також він нарікає, що буде непросто переконати депутатів у своїй невинності.

"Далеко не завжди вони прислухаються до тих думок, які висловлюють судді", - сказав Чернушенко.