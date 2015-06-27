Одного з керівників УСБУ Києва затримали за підозрою у державній зраді

Служба безпеки України затримала одного з керівників Головного управління СБУ в Києві та Київській області.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, затриманий обґрунтовано підозрюється в роботі на спецслужби Російської Федерації за статтею 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

За словами т.в.о. голови СБУ Василя Грицака, робота з очищення лав Служби триває.

«Перевіряються також інші співробітники СБУ, які можуть бути причетними до іноземних спецслужб», - наголосив він.