Фракція Ляшка "за жодних умов" не голосуватиме за особливий статус Донбасу в Конституції
Фракція Радикальної партії за жодних умов не голосуватиме за особливий статус Донбасу, який передбачається змінами до Конституції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер цієї фракції Олег Ляшко на засіданні парламенту.
“Фракція за жодних умов ніколи не проголосує за особливий статус Донбасу, передбачений в Конституції”, - наголосив він. “Адже це шлях до розколу України, це реалізація путінського вкладу в федералізацію нашої країни”, - додав Ляшко.
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