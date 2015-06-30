Фракція Ляшка "за жодних умов" не голосуватиме за особливий статус Донбасу в Конституції

11:08, 30 червня 2015
Політика
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Фракція Радикальної партії за жодних умов не голосуватиме за особливий статус Донбасу, який передбачається змінами до Конституції.

Ляшко заявив, що його фракція не голосуватиме за закріплення в Конституції статусу Донбасу / Фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер цієї фракції Олег Ляшко на засіданні парламенту.

“Фракція за жодних умов ніколи не проголосує за особливий статус Донбасу, передбачений в Конституції”, - наголосив він. “Адже це шлях до розколу України, це реалізація путінського вкладу в федералізацію нашої країни”, - додав Ляшко.

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