Стала відома дата чергового засідання контактної групи щодо Донбасу у Мінську

Про це він сказав журналістам, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН.

“На 7 липня перенесені всі чотири робочі групи. Вони мають зустрітися, тому що на завтра російська сторона не готова”, - зазначив Марчук. Також він додав, що 7 липня відбудеться засідання Тристоронньої контактної групи за участю офіційного представника України Леоніда Кучми, РФ - Азамата Кульмухаметова і спеціального представника Організації з безпеки і співробітництва в Європі Мартіна Сайдика.

Початок засідання робочих підгруп заплановано на 13.00.

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За словами Марчука, зазвичай такі засідання тривають по три-чотири години.

Марчук зауважив, що у випадку досягнення тих чи інших домовленостей на засіданні робочих підгруп про результати цих домовленостей Тристоронню контактну групу інформують координатори від ОБСЄ, які працюють у робочих підгрупах як третя сторона.

У робочій підгрупі з питань безпеки таким координатором є голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Ертугрул Апакан. “Після того, як ми до чогось домовляємося, не ми доповідаємо, а він як третя сторона. Він доповідає, там усе детально виписується, і ми всі матеріали передаємо на Тристоронню контактну групу”, - пояснив Марчук.

Він наголосив, що заплановане на 2 липня засідання робочої підгрупи з питань безпеки у Мінську не відбудеться. “Російська сторона повідомила, що вона поки що не готова”, - сказав Марчук і нагадав, що Україна передала російській стороні дві пропозиції, розроблені Генеральним штабом, щодо створення зони безпеки у районі Широкиного і щодо відведення важких озброєнь калібром менше 100 мм для артилерії, 85 мм – для мінометів і всіх типів танків. Відведення має відбутися на максимальну дальність стрільби зазначеного озброєння. Обидві сторони повинні відвести відповідне озброєння на відстань 15 км. Україна відводить від нинішньої лінії зіткнення, а підконтрольні Росії бойовики - від лінії, яка була визначена Мінськими угодами в лютому цього року. “Де-факто, це має бути створена 30-кілометрова зона розведення. Але по всій лінії зіткнення, окрім Широкиного, яке стоїть на шляху до Маріуполя, є ще ціла низка гарячих точок, і дуже критичних”, - зазначив Марчук, уточнивши, що йдеться про Донецький аеропорт, Мар’їнку, Трьохізбенку, а також декілька так званих сірих зон вздовж лінії розмежування, які ніким не контролюються або частково контролюються обома сторонами.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Міністерство закордонних справ України заявило, що Робоча підгрупа з безпеки контактної групи 2 липня планувала обговорювати деескалацію ситуації в Широкиному.

Україну в робочих підгрупах Тристоронньої контактної групи представляють Володимир Горбулін (підгрупа з політичних питань), Марчук (з питань безпеки), Ірина Геращенко (з гуманітарних питань) та Ігор Веремій (із соціально-економічних питань).