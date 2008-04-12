Ющенка просять навісити особисто на Луценка ще одне завдання

Постійний представник Президента України в Криму Леонід ЖУНЬКО просить главу держави Віктора ЮЩЕНКА доручити міністру внутрішніх справ Юрію ЛУЦЕНКУ і тимчасово виконуючому обов`язки голови СБУ Валентину НАЛИВАЙЧЕНКУ взяти під особистий контроль розслідування актів вандалізму на мусульманських кладовищах на території кримського півострова.

Про це сказано у зверненні Л.ЖУНЬКА до Президента, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Постпред Президента також звертається до прокурора Криму Володимира БОЙКА, правоохоронних і силових органів півострова знайти і притягнути до відповідальності винних у скоєнні актів вандалізму. «Вони повинні понести заслужене покарання», - наголошують у Представництві.

«Виправдати і пробачити такі варварські діяння не можна, адже у всіх народів, незалежно яку віру вони сповідають, руйнування могил – це наруга над святинями, над тим, чим дорожить кожна релігійно-культурна людина», - відзначають у Представництві глави держави в Криму.

Як повідомляв УНІАН, у ніч з 9 на 10 лютого на мусульманському кладовищі в кримському смт. Нижньогірський вандали розбили майже всі надгробки – більш як 200. За даним фактом було порушено кримінальну справу, злочинців поки що не знайдено.

У квітні в Сімферополі і Білогірську виявлено образливі щодо кримських татар написи.

У ніч з 10 на 11 квітня на мусульманському кладовищі в селищі Чистеньке в передмісті Сімферополя невідомі осквернили 39 надгробків. На огорожі кладовища було зроблено образливий щодо кримських татар напис, намальовано шибеницю і перекреслений національний символ кримськотатарського народу - тамгу. Біля огорожі кладовища невідомі залишили 4 християнські вінки. Правоохоронці проводять розслідування.

Виконуючий обов`язки начальника Головного управління МВС України в Криму Микола ІЛЛІЧОВ після акту вандалізму на мусульманському цвинтарі в передмісті Сімферополя віддав наказ взяти під охорону всі мусульманські кладовища на території кримського півострова.