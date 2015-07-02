У "Свободі" заявляють, що політика уряду призводить до зубожіння народу

Про це сьогодні під час проведення Віча соціальної справедливості під стінами Київської міськради заявив голова столичної «Свободи» Андрій Мохник.

«Урядом Яценюка проводиться політика при якій народ зубожіє, а олігархи збагачуються. Це абсолютна протилежність того, за що на Майдані стояли люди. Саме тому ми маємо нагадати владі, які саме вимоги вона має виконувати після Революції Гідності», — зазначив політик.

За його словами, необхідно «розбудити українців, щоб вони зрозуміли, що із владою, яка не виконує вимог народу треба боротися, навіть якщо вона прийшла після революції».

Своєю чергою народний депутат України свободівець Андрій Іллєнко наголосив, що влада не стоїть на захисті народу, а відстоює олігархів «але «Свобода» завжди буде стояти на боці народу та відстоювати цінності Революції Гідності».

Зокрема, свободівці виступають не просто проти подальшої приватизації державних підприємств, а за повернення їх у власність держави або громади. В першу чергу мова про обленерго, облгази, водоканали та ін.

Окрім цього, свободівці окреслили низку проблем Києва, які потребують невідкладного вирішення. Зокрема, у виступах згадували перегляд здирницьких комунальних тарифів, проведення повного аудиту комунальних підприємств «Київпастранс» та «Київський метрополітен», реального проведення люстрації міських чиновників. Свободівці також вимагали припинення дерибану київських земель, та «кришування» міською владою будівельної мафії столиці.

Протестувальники стояли із плакатами: «Кличко — зрадник Революції Гідності», «Київенерго у власність громади», «Чим вищі тарифи, тим багатші олігархи», «Ні тарифному терору проти українців» та ін.

Акція «Проти тарифного терору» була підтримана у всіх крупних містах України. Привернути увагу влади до проблем пересічних українців свободівці намагалися у Вінниці, Дніпропетровську, Ужгороді, Івано-Франківську, Кіровограді, Львові, Миколаєві, Рівному, Тернополі, Харкові, Херсоні, Хмельницькому, Чернівцях та інших містах.