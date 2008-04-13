Богатирьова зізналася, що під носом у Ющенка проводить політику регіоналів

Член Політвиконкому Партії регіонів, голова Ради національної безпеки і оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА заявляє, що її посада дає змогу проводити в РНБО політику Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала, виступаючи в Донецьку на XVII конференції Донецького обласного відділення Партії регіонів.

За словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, для неї демократія в Партії регіонів, - це "перш за все, можливість бути незалежною щодо найголовнішої лінії долі кожної людини – від духовної, до економічної свободи".

"І саме це, я вважаю, дає мені змогу сьогодні проводити політику нашої партії на тому місці, на якому я перебуваю", - наголосила вона, пояснивши: "Тому що Рада національної безпеки - це орган якоюсь мірою опозиційний до будь-якого уряду, саме з цього майданчика можна створити можливості знайти здатність, переконати владу прислухатись до опозиції і знайти правильний шлях руху".

"Думаю, що ті важелі і можливості, які сьогодні є у мене на посаді секретаря РНБО, дадуть мені змогу зробити нашу політику збалансованішою, прагматичнішою і створить умови, для ухвалення точних і зважених державних рішень", - підсумувала Р.БОГАТИРЬОВА.