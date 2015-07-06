Жителі Чернігова приєдналися до ініціативи "Стоп Підкуп" для боротьби зі скупкою голосів на 205 окрузі

Як повідомляє портал Чернігова, до ініціативи приєдналися і прості чернігівці.

"Якщо раніше з доказами підкупу з боку провладного кандидата зверталися т. зв. "сотники" - бригадири груп агітаторів, яким пропонувалося скуповувати голоси "оптом", то тепер звертаються і кінцеві виборці. Їм пропонується "правильно проголосувати" за 400 гривень. Тепер же активісти "Стоп Підкуп" допомагають чернігівцям у оформленні заяв в прокуратуру за фактами підкупу виборців", - йдеться в повідомленні.

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Так, активісти "Стоп Підкуп" заявляють, що за тижневий період акції у них на руках виявилися докази — відео і аудіо більше кількох сотень випадків підкупу з боку провладного кандидата і більше тисячі імен причетних. За даними питаннями вже працюють прокуратура і міліція, здійснено кілька затримань, вилучені списки з "купленими" голосами.

"Суть ініціативи "Стоп Підкуп" в тому, що будь-який виборець, якому пропонують гроші за зобов'язання проголосувати за того чи іншого кандидата, може повідомити на "гарячу лінію" 0 800 509 101 про цей факт і отримати винагороду", - підкреслюється в повідомленні.

Згідно з повідомленням, розмір винагороди – від 500 до 20 000 гривень в залежності від доказової бази, готовності особисто оприлюднити ці факти і ступені. При цьому активісти "Стоп Підкуп" гарантують анонімність і юридичну підтримку всім сміливим людям, готовим покласти край такому ганебному явищу, як підкуп виборців.

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Як відомо, згідно статті 160 Кримінального кодексу України передбачається покарання за підкуп виборців до 7 років позбавлення волі.