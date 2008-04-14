Ющенко категорично проти виборів мера Києва в два тури

Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступає категорично проти проведення дострокових виборів мера Києва у два тури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Варшаві.

Президент висловив переконання, що ця ідея не знайде підтримки і в українському парламенті, і в суспільстві.

За його словами, країні потрібна стабільність, спокій, а не піар-ходи чи виборчі технології, тому він негативно ставиться до ідеї обрання мера столиці у два тури.

Президент підкреслив, що коли йде мова про обрання мера Києва у два тури, то потрібно пам’ятати, що інші мери обирались за іншим принципом – вибори проходила в один тур. На думку глави держави, до виборів міських голів необхідно підходити за одним принципом, зміна порядку проведення виборів буде нечесними і недемократичними кроком.

За словами В.ЮЩЕНКА, вибори мера у два тури будуть ефективними лише при поверненні до системи врахування явки виборців.

«Формування певного порогу явки є новацією радянського суспільства, від якої Україна встигла відмовитись у 1994 році», - нагадав він.

Глава держави підкреслив, що це є дорогою у зворотному напрямку.

В.ЮЩЕНКО також звернув увагу на те, що в Європі три чверті мерів обираються представницькими інституціями, тому пропозиція запровадження двох турів мера столиці відводить Україну від кращих європейських механізмів.

Він підкреслив, що ця пропозиція пов’язана з піар-технологіями, а не з бажанням зробити вибори демократичнішими і якіснішими.