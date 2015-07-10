Яценюк закликав поліцейських не розганяти бабусь з цигарками"

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що нова поліція не повинна залучатися до боротьби з несанкціонованою торгівлею.

Про це повідомляє ТСН.uа.

За його словами, в рамках реформи багато функцій міліції будуть передані іншим органам, а поліція повинна буде стати єдиною у боротьбі з організованою злочинністю, корупцією та у боротьбі за права та свободи громадян.

"На жаль, частково ви займаєтеся не своєю роботою. Я хотів би звернутися до міністра і першого заступника міністра внутрішніх справ. Ви зробили велику справу, коли створили патрульну поліцію... Але я прошу вас розглянути питання, що патрульна поліція не може займатися розгоном стихійної торгівлі. Це не функція патрульної поліції, не для того ми тренували цих молодих людей, щоб за бабусею з сигаретами ходити", – сказав Яценюк.

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Прем'єр заявив, що патрульна поліція повинна займатися захистом та безпекою громадян, а боротьбою з торгівлею - мер міста та установи з питань благоустрою.