Прокуратура Нідерландів "повернула" Крим на карту України

Оновлена версія інфографіки розміщена на сайті відомства.

У свою чергу посольство України в Нідерландах подякувало прокуратурі "за оперативність".

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"А от і виправлена інфографіка від наших нідерландських партнерів. Ще раз дякуємо їм за оперативність!" - зазначається на сторінці посольства в Twitter.

А от і виправлена інфографіка від наших нідерландських партнерів. Ще раз дякуємо їм за оперативність! https://t.co/qO4wjWYFRy — UKR Embassy in NLD (@UKRinNLD) July 10, 2015

Як повідомляв УНІАН, карта України без Криму була опублікована на сайті прокуратури Нідерландів як частина інфографіки, в якій пояснюються ключові деталі розслідування катастрофи літака МН17.

Згодом МЗС Нідерландів пообіцяло якнайскоріше виправити "прикру помилку" з картою.