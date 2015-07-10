Прокуратура Нідерландів "повернула" Крим на карту України
Прокуратура Нідерландів виправила карту України без Криму, яка була опублікована на сайті відомства країни як частина інфографіки щодо розслідування катастрофи літака МН17.
Оновлена версія інфографіки розміщена на сайті відомства.
У свою чергу посольство України в Нідерландах подякувало прокуратурі "за оперативність".
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"А от і виправлена інфографіка від наших нідерландських партнерів. Ще раз дякуємо їм за оперативність!" - зазначається на сторінці посольства в Twitter.
А от і виправлена інфографіка від наших нідерландських партнерів. Ще раз дякуємо їм за оперативність! https://t.co/qO4wjWYFRy
— UKR Embassy in NLD (@UKRinNLD) July 10, 2015
Як повідомляв УНІАН, карта України без Криму була опублікована на сайті прокуратури Нідерландів як частина інфографіки, в якій пояснюються ключові деталі розслідування катастрофи літака МН17.
Згодом МЗС Нідерландів пообіцяло якнайскоріше виправити "прикру помилку" з картою.