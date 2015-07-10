Прокуратура Нідерландів "повернула" Крим на карту України

15:02, 10 липня 2015
Політика
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Прокуратура Нідерландів виправила карту України без Криму, яка була опублікована на сайті відомства країни як частина інфографіки щодо розслідування катастрофи літака МН17.

www.om.nl

Оновлена версія інфографіки розміщена на сайті відомства.

У свою чергу посольство України в Нідерландах подякувало прокуратурі "за оперативність".

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"А от і виправлена інфографіка від наших нідерландських партнерів. Ще раз дякуємо їм за оперативність!" - зазначається на сторінці посольства в Twitter.

Як повідомляв УНІАН, карта України без Криму була опублікована на сайті прокуратури Нідерландів як частина інфографіки, в якій пояснюються ключові деталі розслідування катастрофи літака МН17.

Згодом МЗС Нідерландів пообіцяло якнайскоріше виправити "прикру помилку" з картою.

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