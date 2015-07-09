МЗС Нідерландів обіцяє якнайскоріше виправити "прикру помилку" з картою України без Криму

Про це повідомляє посольство України в Нідерландах на своїй сторінці у Facebook.

"Щойно Посол О.Горін мав розмову з Політичним директором МЗС Нідерландів Вімом Гейртсом, під час якої повідомив нідерландську сторону про відсутність Криму на мапі України в інфоргафіці, розміщеній у одній з новин на веб-сайті Прокуратури Нідерландів", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожРосія виступила проти міжнародного трибуналу у справі про катастрофу Boeing на Донбасі

Як зазначається, політичний директор МЗС Нідерландів подякував за інформацію і запевнив, що "МЗС Нідерландів зробить усе можливе з метою якнайскорішого виправлення "цієї прикрої помилки".

Окрім того на сайті Прокуратури Нідерландів, згідно з повідомленням, інформація, до якої було прикріплено помилкову інфографіку, видалена.

Як повідомляв УНІАН, карта України без Криму була опублікована на сайті прокуратури Нідерландів як частина інфографіки, в якій пояснюються ключові деталі розслідування катастрофи літака МН17.