МЗС Нідерландів обіцяє якнайскоріше виправити "прикру помилку" з картою України без Криму
У Міністерстві закордонних справ Нідерландів прокоментували ситуацію щодо карти України без Криму, яка була опублікована на сайті прокуратури країни як частина інфографіки щодо розслідування катастрофи літака МН17.
Про це повідомляє посольство України в Нідерландах на своїй сторінці у Facebook.
"Щойно Посол О.Горін мав розмову з Політичним директором МЗС Нідерландів Вімом Гейртсом, під час якої повідомив нідерландську сторону про відсутність Криму на мапі України в інфоргафіці, розміщеній у одній з новин на веб-сайті Прокуратури Нідерландів", - йдеться в повідомленні.
Читайте такожРосія виступила проти міжнародного трибуналу у справі про катастрофу Boeing на Донбасі
Як зазначається, політичний директор МЗС Нідерландів подякував за інформацію і запевнив, що "МЗС Нідерландів зробить усе можливе з метою якнайскорішого виправлення "цієї прикрої помилки".
Окрім того на сайті Прокуратури Нідерландів, згідно з повідомленням, інформація, до якої було прикріплено помилкову інфографіку, видалена.
Як повідомляв УНІАН, карта України без Криму була опублікована на сайті прокуратури Нідерландів як частина інфографіки, в якій пояснюються ключові деталі розслідування катастрофи літака МН17.