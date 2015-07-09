Прокуратура Нідерландів опублікувала карту України без Криму

Карта є частиною інфографіки, в якій пояснюються ключові деталі розслідування катастрофи літака МН17.

Про це повідомляє "Европейская правда" з посиланням на сайт прокуратури Нідерландів.

Зокрема, відображається на карті місце, де сталася аварія повітряного судна.

Варто зауважити, що прокуратура також розмістила інфографіку на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter, чим викликала обурення серед українських підписників.

Читайте такожНідерланди ініціюють створення міжнародного трибуналу у справі про катастрофу малазійського Boeing на Донбасі - ЗМІ

Незважаючи на численні коментарі про необхідність змінити карту, прокуратура Нідерландів залишила її у початковому вигляді.