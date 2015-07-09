Прокуратура Нідерландів опублікувала карту України без Криму
17:51, 09 липня 2015Світ
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Відповідне зображення розміщено на сайті правоохоронного органу.
Фото з сайту прокуратури Нідерландів / www.om.nl
Карта є частиною інфографіки, в якій пояснюються ключові деталі розслідування катастрофи літака МН17.
Про це повідомляє "Европейская правда" з посиланням на сайт прокуратури Нідерландів.
Зокрема, відображається на карті місце, де сталася аварія повітряного судна.
Варто зауважити, що прокуратура також розмістила інфографіку на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter, чим викликала обурення серед українських підписників.
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Незважаючи на численні коментарі про необхідність змінити карту, прокуратура Нідерландів залишила її у початковому вигляді.
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