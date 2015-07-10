Порошенко, Олланд і Меркель підтримали відведення озброєння калібром менше 100 мм

Як повідомляється на сайті глави держави, співрозмовники погодились, що необхідно активізувати зусилля для досягнення повного припинення вогню та відведення важкої військової техніки.

Порошенко ще раз підкреслив важливість деескалації навколо Широкиного, а також заявив про необхідність досягти домовленості щодо відведення озброєння калібром менше 100 мм. Дані ініціативи були підтримані Меркель та Олландом.

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Крім того, президент Франції та канцлер Німеччини рекомендували продовжити конституційну реформу, започатковану Порошенком задля децентралізації влади в Україні, що відповідає Мінським домовленостям, з особливим наголосом на відображенні у проекті Конституції України особливостей самоврядування у деяких районах Донецької і Луганської областей.