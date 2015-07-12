Прихильники "Правого сектору" й "Опозиційний блок" вимагають дострокових виборів

Про це повідомила депутат Ольга Богомолець, поспілкувавшись з учасниками акції.

За її словами, також прихильники "Правого сектору" вимагають розпустити коаліцію, зняти депутатську недоторканість і не приймати зміни до Конституції.

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"Нинішня коаліція і парламент показали свою неспроможність. Коаліція війни має бути розпущена. Верховна Рада повинна бути переобрана", – йдеться в заяві партії з приводу мукачівських подій, яку цитує Радіо Свобода.