Прихильники "Правого сектору" й "Опозиційний блок" вимагають дострокових виборів
20:51, 12 липня 2015Політика
11749 0
Учасники пікету під Адміністрацією Президента вимагають серед іншого проведення дострокових виборів.
Правий Сектор вимагає дострокових виборів / Фото УНІАН
Про це повідомила депутат Ольга Богомолець, поспілкувавшись з учасниками акції.
За її словами, також прихильники "Правого сектору" вимагають розпустити коаліцію, зняти депутатську недоторканість і не приймати зміни до Конституції.
Читайте такожЯрош закликав арештувати винних у стрілянині і звільнити АваковаРаніше з заявою про необхідність дострокових парламентських виборів виступили спадкоємці Партії регіонів "Опозиційний блок".
"Нинішня коаліція і парламент показали свою неспроможність. Коаліція війни має бути розпущена. Верховна Рада повинна бути переобрана", – йдеться в заяві партії з приводу мукачівських подій, яку цитує Радіо Свобода.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter