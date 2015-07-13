Партія УКРОП провела у Києві позачерговий з’їзд

Головою Політичної ради УКРОПу обрано Геннадія Корбана.

Як зазначив, виступаючи на з’їзді голова Політради партії Геннадій Корбан, головною метою створення УКРОПу є об’єднання всіх патріотів України заради радикального реформування системи влади та проведення докорінних змін у державі, яких нині потребує суспільство. «Ми, УКРОП, повинні запросити усіх людей, які по-справжньому люблять Україну і бажають їй процвітання, миру, добра. Повинні зібрати кращих людей, чесних, добросовісних, які на місцях проявляють неабияку самоорганізацію і об’єднати цю їх функцію", - підкреслив Геннадій Корбан.

Член Політичної ради Ігор Палиця зазначив, що сьогодні коло патріотів країни найширше за часів Незалежності, воно не обмежується ані за національною, ані за мовною ознаками. «Для мене патріоти – це не тільки ті люди, які воюють на фронті, не тільки волонтери, які віддають все, що мають, аби їм допомогти. Патріоти – це ті, хто вдома чекають на тих, хто воює, це їх друзі. Це бізнесмени, які хочуть працювати чесно. Тому я переконаний, що така партія не просто теоретично має право на життя – вона повинна жити».

Народний депутат, член Політичної ради УКРОПу Борис Філатов висловив переконання, що об’єднання патріотів – це нагальна вимога часу. Саме патріоти можуть і повинні показати українцям, що Україна не приречена на збереження кланово-бюрократичної системи і що ситуацію можна та потрібно змінювати. «

Серед завдань партії Борис Філатов також вказав зміну структури політичної влади країни зі стратегічною метою переходу до парламентської республіки та захист інтересів підприємництва. «Тільки вільна людина, яка має можливість вільно заробляти гроші, може бути опорою вільної держави», - підкреслив він.

Геннадій Корбан наголосив для всіх присутніх, що обрані на з’їзді керівні органи партії будуть виконувати суто технічну, координуючу роль. Члени політради допоможуть залучити до лав партії патріотів всієї України. Потім, за словами Корбана, в партії відбудуться попередні вибори («праймеріз»), наслідком яких стануть призначення очільників районних, міських, обласних та центральних партійних структур.