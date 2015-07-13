У мережі з’явилися фото із села під Мукачевим, де силовики оточили бійців "Правого сектору"

По дорозі до Бобовища стоять кілька блокпостів з військовими, які перевіряють кожен автомобіль, повідомляє інтернет-видання PMG.ua.

Крім того, між селами Череївці та Лохово Мукачівського району стояв БТР з особами у військовій формі.

Тим часом силовики взяли в кільце село Бобовище, де виявили двох бійців "Правого сектору". Наразі бійців переслідують спецпризначенці.

Пізніше УНІАН стало відомо, що для пошуку зниклих бійців ПС біля Мукачева підключили не лише наземні сили, а й гелікоптери.