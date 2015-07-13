У мережі з’явилися фото із села під Мукачевим, де силовики оточили бійців "Правого сектору"
16:48, 13 липня 2015Політика
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Сьогодні село Бобовище Мукачівського району стало епіцентром подій, оскільки тут військові та правоохоронці шукають бійців "Правого сектору".
Бобовище оточили силовики / pmg.ua
По дорозі до Бобовища стоять кілька блокпостів з військовими, які перевіряють кожен автомобіль, повідомляє інтернет-видання PMG.ua.
Крім того, між селами Череївці та Лохово Мукачівського району стояв БТР з особами у військовій формі.
Тим часом силовики взяли в кільце село Бобовище, де виявили двох бійців "Правого сектору". Наразі бійців переслідують спецпризначенці.
Пізніше УНІАН стало відомо, що для пошуку зниклих бійців ПС біля Мукачева підключили не лише наземні сили, а й гелікоптери.
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