Наливайченко подав заяву про позбавлення його статусу учасника бойових дій

Про це Валентин Наливайченко повідомив на своїй сторінці в соцмережі. Заява на ім’я голови Держслужби у справах ветеранів війни та учасників АТО Артура Дерев’янка, яку Валентин Наливайченко оприлюднив на своїй сторінці, датована сьогоднішнім числом.

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"Подаю заяву про позбавлення мене статусу учасника бойових дій", - йдеться у документі.

Також заяву про позбавлення статусу учасника бойових дій подав колишній радник Валентина Наливайченка Маркіян Лубківський.

Він виклав фото аналогічного документу на ім’я голови Держслужби у справах ветеранів війни та учасників АТО на своїй сторінці у соцмережі.

"Подаю заяву про позбавлення мене статусу учасника бойових дій", - сказано у заяві Маркіяна Лубківського, яка також датована сьогоднішнім числом.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня Верховна Рада за поданням президента звільнила Валентина Наливайченка з посади голови СБУ.