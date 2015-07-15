На Чернігівщині затримали штабну машину Березенка з "чорною" агітацією проти Корбана (відео)

На відео, опублікованому на Youtube, видно, що в багажнику затриманого автомобіля знаходилися агітаційні матеріали кандидата по 205 округу Сергія Березенка, який висунутий партією «Блок Петра Порошенка».

За словам Денисенка, в автомобілі також знаходилися агітаційні матеріали від імені благодійного фонду УКРОП, проте організація не давала дозволу на їх виготовлення.

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"Звертаю вашу увагу на затриманий автомобіль, який здійснює перевезення агітаційної літератури, наметів, пакетів кандидата Березенка, і разом з тим підроблені документи від благодійного фонду УКРОП, зміст яких не відповідає дійсності. Відповідних доручень на друк цієї документації і листівок від (імені - ред.) благодійного фонду УКРОП, ні я, ні хтось інший не давав - ні дозволів, ні доручень", - звертається нардеп до міліціонера, який прибув на місце події.

Як повідомляв УНІАН, Центральна виборча комісія призначила проміжні вибори у Верховну Раду в одномандатному виборчому окрузі №205 у Чернігові на 26 липня.

Вибори призначені у зв'язку з достроковим припиненням депутатських повноважень обраного в цьому окрузі Валерія Куліча, який 31 березня був призначений головою Чернігівської обладміністрації.

Головними конкурентами на виборах в окрузі вважаються один з лідерів партії "УКРОП" Геннадій Корбан і висуванець від "Блоку Петра Порошенка" Сергій Березенко.

Раніше Корбан неодноразово скаржився на підкуп виборців і використання адмінресурсу на окрузі з боку влади.