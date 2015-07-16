Парасюк поштовхався у Раді з депутатами, які захищали Насірова (фото)

14:36, 16 липня 2015
Політика
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Сьогодні у Верховній Раді сталася штовханина між народним депутатом Володимиром Парасюком та нардепами, які захищали Романа Насірова.

Драка в ВР / facebook.com/bogdanbortakov

Як передає кореспондент УНІАН, це відбулося одразу після голосування за рішення про включення до порядку денного сесії та направлення до Конституційного суду проекту змін до Конституції в частині децентралізації.

Парасюк підбіг до Насірова із запитанням, чому він суміщає посади і з'являється в сесійній залі та у порушення законодавства не склав депутатських повноважень.

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Як відомо, Насірова 5 травня призначено головою Державної фіскальної служби. Відповідно до законодавства України, протягом 20 днів він мав написати заяву про складення депутатських повноважень, оскільки законодавство не дозволяє суміщати депутатські повноваження з роботою у виконавчих структурах влади.

16/07/15 ВР: драки не вышло...)

Posted by Bogdan Bortakov on 16 Июль 2015 г.
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