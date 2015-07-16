Парасюк поштовхався у Раді з депутатами, які захищали Насірова (фото)
Сьогодні у Верховній Раді сталася штовханина між народним депутатом Володимиром Парасюком та нардепами, які захищали Романа Насірова.
Як передає кореспондент УНІАН, це відбулося одразу після голосування за рішення про включення до порядку денного сесії та направлення до Конституційного суду проекту змін до Конституції в частині децентралізації.
Парасюк підбіг до Насірова із запитанням, чому він суміщає посади і з'являється в сесійній залі та у порушення законодавства не склав депутатських повноважень.
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Як відомо, Насірова 5 травня призначено головою Державної фіскальної служби. Відповідно до законодавства України, протягом 20 днів він мав написати заяву про складення депутатських повноважень, оскільки законодавство не дозволяє суміщати депутатські повноваження з роботою у виконавчих структурах влади.