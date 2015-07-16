Член профільної комісії стверджує, що особливий статус Донбасу визначено "у тілі" Конституції

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в коментарі журналістам.

На уточнювальне запитання журналістів, чи передбачено у змінах до Конституції в частині децентралізації особливий статус Донбасу, Мусіяка сказав: “Ця гра словами — є чи нема”.

Він порадив звернутися до Вікіпедії, якщо не до юридичної літератури, де йдеться про те, що якщо для певних територій визначаються якісь особливості, то це вже є особливий статус, оскільки всі регіони мають мати єдині умови.

“Тут не треба грати словами, що статусу немає — він є. А є він тому, що в законі, який ще 16 березня прийнято, — це взагалі не український закон. Там є один нюанс”, - зазначив Мусіяка.

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Він нагадав, що змінами до Конституції передбачено, що президент України може розпускати місцеві ради, які собі дозволяють виходити за рамки Конституції. Але водночас у законі про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей передбачено, що не допускається дострокове припинення повноважень місцевих органів влади, які обрано на цих територіях.

За словами Мусіяки, виходить, що в цій ситуації президент не зможе реалізувати своє право на розпуск органів влади на території Донецької і Луганської областей, якщо вони навіть ухвалять антиконституційні рішення.

На уточнювальне запитання журналістів, чи є надія, що Конституційний Суд визнає ті норми, які стосуються Донбасу, неконституційними, Мусіяка відповів: “Я думаю, що це так і буде”.

Він переконаний, що міжнародні організації “дотиснули” українську владу для ухвалення рішень, які викликають багато питань.

Мусіяка зазначив, що вся ця ситуація викликає лише сум та розчарування.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 липня, Верховна Рада направила до КС поданий президентом проект змін до Конституції України (щодо децентралізації влади) для одержання висновку щодо відповідності вимогам статей 157 і 158 Конституції України. За це рішення проголосували 288 із 374 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Під час представлення законопроекту у ВР президент Петро Порошенко наголосив, що змінами до Конституції передбачено, що розпуск місцевих рад, які ухвалюють антиконституційні рішення, є спільною прерогативою глави держави, Конституційного Суду і українського парламенту.

За його словами, президент тимчасово зупинити повноваження такої ради, потім «слово за Конституційним Судом».

Він додав, що після розпуску ради парламент ухвалює рішення про призначення дати нових виборів ради чи голови громади.