Черновецький закликає претендентів у мери Києва вести чесну боротьбу

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, який сьогодні отримав свідоцтво про реєстрацію його як кандидата на посаду мера столиці на позачергових виборах, закликав усіх кандидатів під час передвиборчої кампанії вести чесну та відкриту боротьбу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

«З усією відповідальністю заявляю, що ні я, ні Блок Леоніда Черновецького не використовуватимуть брудних методів під час виборчого процесу. Ми поважаємо киян і маємо намір чітко дотримуватися законів і вимагатимемо цього від інших. Я закликаю усіх учасників виборчого процесу відмовитися від використання брудних технологій і маніпуляцій. Люди чекають від політиків не інтриг і бруду, а конкретних справ, спрямованих на підвищення життєвого рівня», – заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Київський міський голова підкреслив, що кожен кандидат на посаду мера Києва, який іде на вибори без команди та без реального бачення, як зробити життя киян кращим, не зможе продуктивно працювати на благо мешканців столиці.

«Сьогодні майже півтори сотні кандидатів боротимуться за посаду мера Києва, але жоден з них не має команди, яка здатна послідовно та принципово відстоювати інтереси мешканців столиці. На відміну від них Блок Леоніда Черновецького за два роки своєї роботи довів, що у ньому працюють професіонали високого рівня, досвідчені менеджери-управлінці, які не лише знають проблеми та очікування киян, але і вміють їх ефективно та своєчасно вирішувати», - зазначив мер Києва.

Київський міський голова підкреслив, що для того, щоб зробити вибори відкритими та чесними, він особисто і Блок Леоніда Черновецького запрошують до участі у прямому ефірі в теледебатах ту політичну силу, яка готова довести, що у неї є професійна команда.

«Упевнений, що кияни зроблять правильний вибір, і столиця й надалі розвиватиметься не на основі політичних інтриг і спекуляцій, а на основі зваженої і продуманої стратегії, яку наша команда реалізовувала ці два роки. І ми реалізовуватимемо її і надалі на благо мешканців Києва», – запевнив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.