Порошенко: перешкоджання трибуналу по MH17 передбачає відповідальність за катастрофу

Про це глава української держави заявив в ефірі телеканалу CNN, передає РБК-Україна.

"Я думаю, що, на жаль, вона (реакція Росії на трибунал по Боїнгу, - ред.) передбачувана. І це дуже погано, тому що після розслідування повинен бути другий етап - відповідальність терористів, які вбивають невинних жертв. Ми рішуче підтримуємо Міжнародний кримінальний трибунал, який має бути ухвалений Радою Безпеки Організації об'єднаних націй. І ми думаємо, що якщо хтось хоче зупинити цей процес, то він бере відповідальність на себе. І це абсолютно не те, що потрібно зараз глобального світу, тому що це не тільки трагедія, яка сталася з літаком, Україна від цього також постраждала", - заявив він.

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За словами Порошенка, спочатку це була гібридна війна, а сьогодні це справжня війна з окупацією української території, з анексією Криму, з російськими військами, які зараз присутні на території України.

Він зазначив, що терористам продовжують постачати сучасне зброю через неконтрольовану частину українсько-російського кордону.

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Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Петро Порошенко провів зустріч з помічником державного секретаря США з питань Європи та Євразії Вікторією Нуланд, яка перебуває з візитом в Україні.

Порошенко висловив вдячність за підтримку та допомогу з боку Сполучених Штатів Америки у захисті та відновленні територіальної цілісності України.