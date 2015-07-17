Шокін продовжив роботу слідчої групи з розслідування катастрофи Boeing-777

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури.

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«Сьогодні генеральний прокурор України Віктор Шокін підписав угоду про продовження мандата спільної слідчої групи до 7 лютого 2016 року, підтримавши відповідну пропозицію голландського колеги Фредеріка Вестербеке. Упевнені, що завдяки скоординованим зусиллям правоохоронців з різних країн, які здійснюють міжнародне розслідування, вдасться довести вину всіх осіб, що вчинили цей злочин щодо цивільного літака та його пасажирів», - йдеться у повідомленні.

Слідчу групу було створено 7 серпня 2014 року. До її складу входять прокурори та представники інших правоохоронних органів України, Королівства Нідерландів, Бельгія, Австралії та Малайзії, а також представники Євроюсту. Діяльність спільної слідчої групи по збору доказів відповідно до угоди було встановлено до 7 серпня 2015 року.

Довідка УНІАН. 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією бойовики збили літак Boeing-777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітно-ракетного комплекса "Бук". Усі 298 осіб, які перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири були громадянами Нідерландів, 38 - громадянами Австралії.