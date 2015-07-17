СБУ думає провести в Мукачевому антитерористичну операцію

Про це 17 липня на засіданні Тимчасової слідчої комісії з розслідування подій у Мукачевому заявив начальник Антитерористичного центру СБУ Геннадій Кузнєцов, передає НБН.

«Підготовлено рішення про проведення антитерористичної операції. Зазначу, що рішення підготовлено, але ще не прийнято», – повідомив Кузнєцов.

Довідка УНІАН. У Мукачевому вдень 11 липня сталася стрілянина. За повідомленнями місцевих ЗМІ, конфлікт виник між учасниками «Правого сектора» і людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо. За версією представників "Правого сектора", депутат Ланьо сам викликав їх на переговори, оскільки «ПС» почав заважати потокам контрабанди.

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За останніми даними, в результаті інциденту в Мукачевому постраждали 14 осіб, загинули щонайменше двоє. Кілька бійців «Правого сектора» після стрілянини ховаються в лісі. СБУ закликала бійців добровільно здати зброю.

Президент України Петро Порошенко 13 липня заявив, що конфлікт у Мукачевому виник через перерозподіл потоків контрабанди. За попередніми даними правоохоронців, в конфлікті 11 липня взяли участь ряд членів руху «Правий сектор», 12 з яких в даний час встановлено, затримано 4.