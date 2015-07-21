ГПУ завершила досудове розслідування проти Єфремова, Гордієнка та Стояна у справі про ухвалення "диктаторських законів"

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом прийняття 16 січня 2014 року у протиправний спосіб «диктаторських законів», спрямованих на перешкоджання проведенню мирних акцій протесту, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

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Підозрюваним Єфремову, Гордієнку та Стояну повідомлено про завершення досудового розслідування та надано для ознайомлення матеріали кримінального провадження.

Після завершення ознайомлення обвинувальний акт у провадженні буде скеровано до суду для розгляду по суті.

Раніше УНІАН повідомляв, правоохоронці затримали Єфремова 14 лютого в Києві. Йому оголосили підозру у службових зловживаннях і службовому підробленні.

Печерський райсуд Києва 16 лютого обрав Єфремову запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 3,6 млн грн застави. 17 лютого Єфремова після внесення застави відпустили.

Запобіжний захід було встановлено до 14 квітня, потім суд продовжив його до 1 травня, пізніше - до 1 серпня.