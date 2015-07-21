ГПУ завершила досудове розслідування проти Єфремова, Гордієнка та Стояна у справі про ухвалення "диктаторських законів"
Генеральна прокуратура надала колишнім народним депутатам Олександру Єфремову, Сергію Гордієнку та Олександру Стояну для ознайомлення матеріали кримінального провадження за фактом ухвалення «диктаторських законів» 16 січня 2014 року.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом прийняття 16 січня 2014 року у протиправний спосіб «диктаторських законів», спрямованих на перешкоджання проведенню мирних акцій протесту, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.
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Підозрюваним Єфремову, Гордієнку та Стояну повідомлено про завершення досудового розслідування та надано для ознайомлення матеріали кримінального провадження.
Після завершення ознайомлення обвинувальний акт у провадженні буде скеровано до суду для розгляду по суті.
Раніше УНІАН повідомляв, правоохоронці затримали Єфремова 14 лютого в Києві. Йому оголосили підозру у службових зловживаннях і службовому підробленні.
Печерський райсуд Києва 16 лютого обрав Єфремову запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 3,6 млн грн застави. 17 лютого Єфремова після внесення застави відпустили.
Запобіжний захід було встановлено до 14 квітня, потім суд продовжив його до 1 травня, пізніше - до 1 серпня.