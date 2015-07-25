Президент доручив Авакову забезпечити чесні та прозорі вибори на 205-му окрузі

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу СТБ.

На прохання прокоментувати вибори у 205 окрузі Порошенко сказав: "Я вважаю, що це ганьба. Бо в першу чергу, чого досягнула Україна в очах світу? Були блискуче, чесно і відверто проведені президентські вибори, і були блискуче, чесно і відверто проведені парламентські вибори 2014 року, на відміну від виборів 2012 року. Ці вибори нас відкидають в 2012 рік".

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"Моя перша вимога до міністра внутрішніх справ — ми маємо завтра в неділю захистити волевиявлення громадян. Якщо там буде наплив "тітушок", всі мають бути затримані і притягнуті до відповідальності. Позиція друга — ми маємо зробити висновки. І найближчі вибори, які будуть, це будуть вибори до місцевої влади, ми маємо не допустити того, що відбувалося на 205 окрузі".