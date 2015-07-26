Міліція поки не помітила грубих порушень громадського порядку на довиборах у Чернігові
У Чернігові, де сьогодні проходять вибори народного депутата по 205-му окрузі, станом на 10.00 грубих порушень громадського порядку на виборчих дільницях не зафіксовано.
Як повідомляє сектор зв’язків з громадськістю Управління МВС України в Чернігівській області, на дільницях міліція забезпечує охорону громадського порядку в посиленому варіанті.
Міліціонери несуть службу з охорони правопорядку на дільницях поза межами приміщень для голосування, процес волевиявлення проходить спокійно.
«Станом на 10 годину грубих порушень громадського порядку не зафіксовано», - сказано у повідомленні.
Охорону громадського порядку біля виборчих дільниць здійснюють 249 правоохоронців.
Читайте такожУ Чернігові усі виборчі дільниці 205 округу відкрилися вчасно – ОВК
Загалом у місті Чернігові на охорону громадського порядку задіяні 1 тис. 303 правоохоронці.
О 8.00 в Чернігові вчасно відкрилися усі 83 виборчі дільниці (в тому числі 11 спеціальних). Дільничні виборчі комісії розпочали свою роботу, триває процес голосування.
На виборах по 205-му виборчому округу зареєстрована рекордна кількість кандидатів – 91.