Конституційний суд почав розгляд змін в Основному законі за відсутності голови

10:36, 27 липня 2015
Політика
1193 0

Конституційний Суд України розпочав розгляд справи за зверненням Верховної Ради про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади вимогам статей 157 і 158 Основного Закону.

КС почав рощгляд змін до Конституції / ukrliter.com

Як передає кореспондент УНІАН, розгляд справи почався у формі письмового слухання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, голова суду Юрій Баулін зараз перебуває в одній з полтавських лікарень після важких травм, отриманих у ДТП.

Читайте такожНе всі депутати підтримують внесення змін до Конституції в частині децентралізації - нардепЯк повідомляв УНІАН, 16 липня Верховна Рада направила до КС проект змін до Конституції щодо децентралізації влади.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter