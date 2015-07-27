Конституційний суд почав розгляд змін в Основному законі за відсутності голови

Як передає кореспондент УНІАН, розгляд справи почався у формі письмового слухання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, голова суду Юрій Баулін зараз перебуває в одній з полтавських лікарень після важких травм, отриманих у ДТП.

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