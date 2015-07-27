Конституційний суд почав розгляд змін в Основному законі за відсутності голови
10:36, 27 липня 2015Політика
1193 0
Конституційний Суд України розпочав розгляд справи за зверненням Верховної Ради про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади вимогам статей 157 і 158 Основного Закону.
КС почав розгляд змін до Конституції / ukrliter.com
Як передає кореспондент УНІАН, розгляд справи почався у формі письмового слухання.
Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, голова суду Юрій Баулін зараз перебуває в одній з полтавських лікарень після важких травм, отриманих у ДТП.
Читайте такожНе всі депутати підтримують внесення змін до Конституції в частині децентралізації - нардепЯк повідомляв УНІАН, 16 липня Верховна Рада направила до КС проект змін до Конституції щодо децентралізації влади.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter