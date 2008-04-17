Ющенко погляне на «Шахтар»

У четвер, 17 квітня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочу поїздку до Донецької області.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-службу глави держави, головна мета поїздки – ознайомлення з ходом будівництва стадіону «Шахтар», який буде однією з арен проведення Євро–2012.

Глава держави не тільки ознайомиться зі станом підготовки стадіону до проведення ЄВРО–2012, відповідно до вимог УЄФА, а й предметно обговорить з відповідними посадовими особами план дій щодо розвитку згідно з вимогами УЄФА всієї інфраструктури (аеропорту, готелів, авто- і електротранспорту, автостоянок тощо).

Також у Донецьку Президент України ознайомиться зі станом готовності до проведення незалежного тестування учнів та візьме участь у Всеукраїнській нараді «З любов`ю та турботою до дітей: Рік національного усиновлення».