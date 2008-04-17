Огризко вніс у декларацію ”Москвич”

В 2007 році сукупний дохід міністра закордонних справ України Володимир ОГРИЗКА становить 238 тис. 793 грн. 30 копійок, у тому числі авторська винагорода (гонорар) та доходи від викладацької діяльності – 5 тис. грн.

Про це йдеться в декларації про доходи, яка надрукована в сьогоднішньому номері газети “Урядовий кур’єр”.

В.ОГРИЗКО має земельну ділянку площею 1800 квадратних метрів, квартиру площею 164 квадратних метри, дачний будинок (у стадії добудови) площею 120 квадратних метрів, гараж площею 48 квадратних метри, автомобілі “Москвич” та “BMW”.

На утримання майна сплачено 70 тис. 606 грн.

Як вказано в декларації, сукупний дохід членів сім’ї становить 133 тис. 700 грн., у тому числі відсотки – 112 тис. 500 грн.

Сума грошових коштів на рахунках у банках становить 62 тис. грн., сума грошових коштів членів сім’ї на рахунках в банках становить 750 тис. грн.

Сукупний дохід всієї родини у 2007 році - 372 тис. 493 грн. 30 копійок.