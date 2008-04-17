Пустовойтенко каже, що вибори мера Києва у два тури – це атавізм

Вибори міського голови в два тури – це атавістичний пережиток, від якого давно відмовилися країни Європи.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві екс-прем’єр-міністра України, члена Ініціативної групи із створення Ради старійшин України Валерія ПУСТОВОЙТЕНКА.

«Експерти вже встигли визначити, що дочасні вибори Київського міського голови будуть найдорожчими з-поміж усіх, коли обирали столичного мера. Вражає кількість кандидатів, які вступили у боротьбу і розглядають майбутні перегони як засіб для проведення власної PR-кампанії, - зауважив він. - Поміж них зовсім мало популярних серед киян політиків, а ще менше – досвідчених господарників, фахівців, які добре знаються на особливостях роботи міського господарства. Зрозуміла річ, що для перемоги декому доведеться орієнтуватися на заскорузлий адміністративний ресурс, а декому сподіватися на маніпулювання виборчими технологіями».

За словами В.ПУСТОВОЙТЕНКА, саме з таких причин коаліція сьогодні домовляється змінити українське законодавство «під ситуацію» і провести вибори столичного міського голови у два тури. «Вони розуміють, що якщо вибори відбуватимуться за нинішньої виборчої системи, перемогу здобуде діючий Київський міський голова, проти якого і закрутилася вся катавасія», - переконаний екс-прем’єр.

Він нагадав, що вибори Київського міського голови у два тури не новація: «Це радше нагадує атавістичний пережиток. До 1994 року відповідна законодавча норма вже діяла в Україні і засвідчила свою низьку ефективність. Давно відмовилися від неї і країни Європи, які справедливо розцінюють нинішню систему більш демократичною і обґрунтованою. До того ж вона порушує Європейську Хартію про місцеве самоврядування, до якої приєдналася Україна. Тому, домовляючись про голосування у два тури, ми відверто рухаємося подалі від Європи».

«Думаю, що не зайве акцентувати й на тому, що голосування у два тури обійдеться для бюджету у значно більшу суму. Чи має право влада вдаватися до подібних додаткових бюджетних витрат, пам’ятаючи про складні інфляційні процеси та стагнацію української економіки, про те, що скорочуються програми соціальної підтримки незаможних верств населення, а навзамін невпинно зростають ціни? Нині уряд заявляє про те, що щомісяця збільшуватимуться ціни на природний газ для населення, і наслідки цього неважко передбачити. Уже сьогодні рівень проплат киянами вартості комунальних послуг зменшується, нова цінова нестабільність завдасть міському господарству відчутних втрат», - наголосив В.ПУСТОВОЙТЕНКО.

«Я вважаю помилковим кроком рішення про вибори київського мера у два тури. Викликають розчарування безвідповідальні дії українських політиків, які в прямому розумінні слова покладаються на перемогу за будь-яку ціну», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня член президії політради партії “Народний Союз Наша Україна”, віце-прем`єр-міністр України Іван ВАСЮНИК закликав демократичну коаліцію внести зміни до законодавства про проведення виборів мера Києва у два тури.

Разом з тим, Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловився категорично проти проведення дострокових виборів мера Києва у два тури.

Він висловив переконання, що ідея проведення виборів міського голови столиці у два тури пов`язана з піар-технологіями, а не з бажанням зробити вибори демократичнішими і якіснішими.