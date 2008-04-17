Микола Вересень запросить до студії політолога Михайла Погребинського

Сьогодні 17 квітня о 18.30 на хвилях радіо 106 FM та о 22.00 на телеканалі СІТІ у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем". В гостях у Миколи Вересня Михайло Погребинський – політолог, політтехнолог, директор Київського центру політичних досліджень і конфліктології. Цікава бесіда про перспективи виборів мера Києва та Київради.

Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ 18 квітня о 16.30.