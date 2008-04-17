Микола Вересень запросить до студії політолога Михайла Погребинського

13:21, 17 квітня 2008
Політика
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Сьогодні  17 квітня  о 18.30 на хвилях радіо 106 FM  та о 22.00 на телеканалі СІТІ  у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем". В гостях у Миколи Вересня Михайло Погребинський – політолог, політтехнолог, директор Київського центру політичних досліджень і конфліктології. Цікава бесіда про перспективи виборів мера Києва та Київради.

 Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ  18 квітня  о 16.30.

 

 

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