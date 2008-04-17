БЮТ вимагає, щоб Балога розсекретив матеріали комісії по Черновецькому

БЮТ вимагає “зупинити експерименти” над київським бюджетом та розсекретити матеріали перевірки комісії, створеної Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ, з розслідування діяльності голови Київської міської державної адміністрації Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Про це сьогодні під час свого виступу у Верховній Раді заявив голова Тимчасової слідчої комісії ВР з питань розслідування діяльності київської влади Микола ТОМЕНКО.

За його словами, на сьогодні виникла загроза виконання основних програм міського бюджету, оскільки до районних адміністрацій м. Києва надійшла вказівка від команди Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО невідкладно виплатити премії працівникам освіти, культури, фізичної культури та спорту, повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА.

„Як інформують слідчу комісію представники районних рад та адміністрацій міста Києва, така вказівка є не просто незаконною. Її неможливо виконати, оскільки цих коштів реально не існує у районах, адже преміювання працівників передбачено протягом цілого року і залежить від виконання міського бюджету. Так, наприклад, преміювання працівників освіти зазвичай здійснюється восени, до Дня вчителя тощо”, - зазначив М.ТОМЕНКО.

Голова парламентської слідчої комісії закликав представників нинішньої київської влади під час виборчої кампанії не руйнувати бюджет Києва і соціальний спокій в столиці, а також не змушувати керівників райдержадміністрацій “збирати з підприємців хабарі” на виконання незаконних вказівок міської влади. Він зауважив, що, за підрахунками експертів, для того, щоб виконати ці вказівки, у кожному районі столиці треба десь „віднайти” близько 10 млн. грн.

„Було би логічно, щоб сьогоднішні кандидати у депутати від Блоку Черновецького не мучили експериментами київський бюджет, який, до речі, на 80% формується з податків фізичних та юридичних осіб, і пішли на час виборчої кампанії у відпустку”, - запропонував М.ТОМЕНКО.

Він також висловив здивування тим, що досі не оприлюднені матеріали створеної Президентом комісії з розслідування діяльності голови КМДА Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, бо вже, за словами М.ТОМЕНКА, “журналісти подейкують, що Секретаріат Президента спеціально їх засекретив, оскільки в них йдеться про унікальний, успішний досвід ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, який можуть „перехопити” мери столиць недружніх нам країн”.

М.ТОМЕНКО наголосив, що для того, щоб не кілька відсотків обездолених киян, а увесь Київ обрав собі гідного мера, треба розглянути у Верховній Раді питання про запровадження двох турів голосування за міського голову. Фракція БЮТ наполягатиме на тому, щоб найближчим часом таке питання було розглянуто”, - зазначив М.ТОМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 15 квітня Президент Віктор ЮЩЕНКО визнав таким, що втратив чинність, свій Указ від 13 березня про відсторонення Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО від виконання повноважень голови КМДА.

Відповідне рішення Президент прийняв, зокрема, розглянувши результати службового розслідування щодо діяльності Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Довідка УНІАН. 12 березня уряд, заслухавши звіт міжвідомчої робочої групи Кабміну з перевірки роботи Київської міської державної адміністрації, ухвалив рішення звернутися до Президента України з проханням звільнити Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з посади голови КМДА.

13 березня Президент В.ЮЩЕНКО своїм указом відсторонив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО від виконання повноважень голови КМДА строком на 15 днів.

Президент доручив провести в цей термін службове розслідування невиконання Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ своїх службових обов`язків, порушення ним Конституції та законів, невиконання актів Президента України, Кабінету Міністрів, що зазначені урядом як підстава внесення ним подання про звільнення Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з посади голови КМДА.

Головою комісії для проведення службового розслідування був призначений віце-прем`єр-міністр Іван ВАСЮНИК.