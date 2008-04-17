Грузія закликає світ відреагувати на рішення Росії підтримати Абхазію й Осетію

Міністерство закордонних справ Грузії звернулося сьогодні до світової спільноти із закликом відреагувати на рішення Росії встановити особливі відносини з конфліктними регіонами Грузії - Абхазією та Південною Осетією, передає «Новости-Грузия».

"Росія зробила ще один, дуже небезпечний крок, спрямований на фактичну анексію визнаних міжнародним співтовариством невід`ємних територій Грузії - Абхазії та Південної Осетії. МЗС Грузії закликає ООН, ЄС, ОБСЄ, НАТО, Групу друзів генсекретаря ООН щодо Грузії, СНД, всю світову спільноту задіювати можливості, які вони мають, для припинення процесу зазіхання на державну єдність Грузії, яку затіяла Росія", - сказано в заяві зовнішньополітичного відомства.

МЗС Грузії заявило, що зроблені останнім часом Росією кроки відверто суперечать визнаним міжнародним нормам і принципам, зокрема, територіальній цілісності держав, суверенній рівноправності країн, непорушності кордонів і принципу невтручання у внутрішні справи інших держав.

"Росія намагається виправдати свої дії щодо конфліктних зон "турботою про населення цих регіонів та інтереси громадян Росії". Ця спроба дуже схожа на події 1930-х років, коли тоталітарні режими, керовані аналогічною причиною, окуповували суверенні держави", - сказано в заяві.

МЗС Грузії заявило, що намір зовнішньополітичного відомства РФ здійснити консульські функції в невизнаних Абхазії та Південній Осетії порушує "Конвенцію про консульські відносини" від 1963 року. Встановлення цивільної, сімейної та правової співпраці з цими регіонами Грузії є грубим порушенням "Європейської конвенції про правову взаємодопомогу" від 1959 року та аналогічної конвенції СНД від 1993 року.

"Росія цим рішенням відкрито створює загрозу грузинській державності та її суверенітету, і ставить за мету почати процес повномасштабної анексії цих територій Грузії", - мовиться в заяві.

МЗС Грузії впевнене, що ці дії Росії щодо Абхазії та Південної Осетії зумовлені бажанням не допустити зближення Грузії з Північноатлантичним альянсом. Як повідомляв УНІАН, 16 квітня Президент РФ Володимир ПУТІН доручив уряду розробити заходи з надання предметної допомоги населенню невизнаних республік. Уряду доручено взаємодіяти з фактичними органами влади Абхазії та Південної Осетії. Також визнається правосуб`єктність юридичних осіб, зареєстрованих відповідно до законодавства Абхазії та Південної Осетії.