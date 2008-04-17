Кріль: БЮТ знову виступив у шлюбній парі з Партією регіонів

Лідер політичної партії “Єдиний центр”, народний депутат України (фракція НУ-НС) Ігор КРІЛЬ переконаний, що сьогоднішні події у Верховній Раді України засвідчили черговий ситуативний союз між фракціями БЮТ і Партії регіонів, штучно створений «бютівськими» депутатами для зриву голосування за законопроект «Про Кабінет Міністрів».

Про це він сказав в коментарі УНІАН.

“З огляду на те, що БЮТ свідоме блокування остаточного прийняття цього закону прикриває різними «благородними» приводами, нагадаю: ухвалення нової редакції закону про Кабмін є одним із зобов’язань Блоку Юлії Тимошенко, закріплених у коаліційній угоді”, - наголосив І.КРІЛЬ.

На його думку, сьогодні у парламенті фракція БЮТ вміло скористалася нагодою - пожежею на ринку в Харкові - і сконструювала кризову комбінацію, внаслідок якої сесійне засідання було закрито.

“Технологи БЮТ добре розуміли, що порушення саме в день розгляду кабмінівського законопроекту питання про перевибори харківської влади неодмінно збурить фракцію ПР, яка вже має кількатижневий досвід блокування роботи Ради. З іншого боку, «регіоналам» також дуже вигідно зайвий раз пограти м’язами і погаласувати на захист свого однопартійця, мера Харкова Михайла ДОБКІНА. Отже, БЮТ знову виступив у шлюбній парі з ПР, як це неодноразово траплялося раніше”, - переконаний І.КРІЛЬ.

“Єдиний центр” наполягає на неухильному виконанні БЮТ, як учасником парламентської більшості, коаліційної угоди, одним із пунктів якої є прийняття закону «Про Кабінет Міністрів».

“Ми наголошуємо на неприпустимості створення надуманих приводів для блокування розгляду цього питання в сесійній залі. Тим більше ми різко засуджуємо дії БЮТ, який у своїх корпоративних цілях іде на ганебні змови з опозицією”, - наголосив І.КРІЛЬ додавши, що “Єдиний центр” залишає за собою право і надалі доводити до громадян України свою позицію щодо подібної тактики коаліційної сили, яка підриває єдність більшості та суперечить передвиборчим зобов’язанням.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні фракція ПР заблокувала роботу парламенту протестуючи проти розгляду питання щодо голосування за дострокові вибори у Харкові.