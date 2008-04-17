Янукович - проти відставки Тимошенко

Партія регіонів виступає проти відставки уряду Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні лідер партії Віктор ЯНУКОВИЧ на засіданні опозиційного уряду, який він очолює.

«Надії на те, що ми будемо ініціювати відставку уряду, марні», - підкреслив він.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, саме від коаліції йде ініціатива щодо відставки уряду, але «ми її підтримувати не будемо».

Як сказав лідер Партії регіонів, на сьогодні Україна живе, по суті, без бюджету. При цьому він додав, що якби таке було в його уряді, то «нас ніхто б жодного дня не терпів в Будинку уряду», «було б підняте питання про відставку уряду». «Але зараз в цій ситуації, коли розвал коаліції ініціюється самою коаліцією, ми проти цього», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

В.ЯНУКОВИЧ пропонує коаліції визначити термін, за який вона здатна «виправити помилки, які ви зробили». Він додав, що Партія регіонів не допомагатиме коаліції у її намаганні “штучно розвалитися” і відправити уряд у відставку, а потім шукати винних, як завжди буває в Україні.

Він наголосив, що така ситуація вже спостерігалася в 2005 році, і «на жаль, такі експерименти над Україною продовжуються».