Басс не розуміє, навіщо Вінському фури в Києві

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Денис БАСС висловив здивування заявами чиновників Міністерства транспорту і зв’язку стосовно незгоди з рішенням КМДА заборонити у денний час в’їзд вантажівок у Київ.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі столичної міськдержадміністрації.

«Світова практика, яку київська влада намагається запровадити у столиці України, знайшла підтримку митниці, ДАІ, обласної влади. Натомість окремі посадовці Міністерства транспорту висловлюються проти ініціативи, втілення якої чекають з нетерпінням кияни”, - сказав Д.БАСС.

На його думку, у Мінтрансу може бути дві причини незгоди. “Або непрофесіоналізм чиновників спричинив такі заяви, або ж початок виборчої кампанії у столиці заважає керівництву транспортного міністерства залишатися професіоналами і бачити позитив для мешканців Києва у обмеженні в’їзду великовантажного транспорту», – заявив Д.БАСС.

Він зазначив, що європейський досвід свідчить, що обмеження в’їзду вантажівок у мегаполіси значно покращує екологію і ситуацію на дорогах.

Як повідомляв УНІАН, Київська міськдержадміністрація видала розпорядження “Про додаткові заходи щодо впорядкування руху вантажного автотранспорту в місті Києві”, яким з 1 травня передбачається заборона заїзду до Києва вантажного транспорту загальною масою понад 4,5 тонни з 7.00 до 20.00. Згідно з розпорядженням, рух транзитного вантажного транспорту територією міста здійснюватиметься з 20.00 до 7.00 тільки окремими вулицями і площами. У той же час дозволено заїзд вантажного транспорту зі швидкопсувним вантажем у центральну частину міста з 20.00 до 7.00.

15 квітня міністр транспорту і зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ заявив, що вважає рішення Київської міської держадміністрації про заборону в’їзду вантажного транспорту в Київ безвідповідальним і поспішним.

За словами міністра, це рішення можна було б зрозуміти, якби для цих цілей було збудовано міст через Дніпро і об`їзна дорога. А оскільки цього немає, то дане рішення призведе до того, що « на підходах до Києва ми матимемо лежанку автомобілів », затримуватиметься рух, буде затримана робота міжнародних перевізників, відзначив він. При цьому Й.ВІНСЬКИЙ висловив сподівання, що вказане рішення буде скасовано до 1 травня.

7 квітня голова Регіональної ради учасників Асоціації міжнародних автоперевізників (АСМАП) в Київській області Валерій ЧЕРНЕНКО заявив, що автоперевізники не мають наміру виконувати рішення КМДА. «Існують міжнародні конвенції, є закони про міжнародний рух, і не має права будь-який чиновник ухвалювати такі рішення, що йдуть урозріз з міжнародними угодами і конвенціями, тому ми не виконуватимемо цього рішення », - заявив він.