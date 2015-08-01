В "УКРОПІ" вважають, що зміни до Конституції відкриють шлях до легалізації "ЛНР" і "ДНР"

Як повідомляє прес-служба партії, про це заявили в «Українському об’єднанні патріотів – УКРОП», коментуючи рішення Конституційного Суду України про конституційність змін до Основного Закону в частині децентралізації (законопроект 2217а).

«Конституційний Суд спрацював у кращих традиціях часів Януковича – не побачив загрози територіальній цілісності України, порушень прав і свобод людини в документі, від якого віє духом диктаторських законів «16 січня»», – заявили в «УКРОПі».

Так, за словами народного депутата України, одного з лідерів «Українського об’єднання патріотів» Віталія Купрія, цей законопроект створює кілька серйозних проблем для України.

«Серед них – легалізація «ДНР» і «ЛНР», шлях до якої відкриває внесення в «тіло» Конституції норми про визначення окремим законом особливостей місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, а також посилення влади президента через можливість зупиняти рішення та припиняти повноваження голів і рад, які порушують Конституцію України», - йдеться у повідомленні.

Крім того, Купрій зазначив, що зміни призведуть до ще більшої централізації влади, оскільки префекти, які здійснюватимуть виконавчу владу на місцях, матимуть право зупиняти рішення рад, а також до звуження права громад на місцевий референдум.

«Стаття 157 Конституції України чітко вказує, що внесення змін до Конституції неможливе за «наявності умов існування» надзвичайного або воєнного стану. Натомість ми бачимо, як в умовах реальної війни в Основний Закон «продавлюються» норми, які, фактично, відкривають шлях до втрати територіальної цілісності України та узурпації влади президентом», – заявляють в «Українському об’єднання патріотів».

В «УКРОПі» наполягають на необхідності «доопрацювання змін з урахуванням висновку Венеціанської комісії та зауважень європейських експертів, зокрема стосовно неприпустимості розширення повноважень президента в рамках децентралізації влади». Повернутися до розгляду змін до Конституції можна буде «тільки після перемоги у війні», наголошують в «Українському об’єднанні патріотів».

Читайте також"УКРОП" закликає Порошенка внести до ВР закон про імпічмент президентаЯк повідомляв УНІАН, Верховна Рада 16 липня направила до КС проект змін до Конституції (щодо децентралізації влади) для одержання висновку щодо відповідності вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

31 липня КС оприлюднив висновок щодо законопроекту, визнавши його таким, що відповідає Конституції Україні і не спрямований на ліквідацію незалежності чи порушення територіальної цілісності України.