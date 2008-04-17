Северінсен пояснила, чому погодилася стати радником Тимошенко

Колишній доповідач Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) по Україні Ханне СЕВЕРІНСЕН погодилася бути радником прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО для підтримки діяльності українського уряду.

Про це Х.СЕВЕРІНСЕН заявила кореспонденту УНІАН у Страсбурзі.

“Я погодилася, оскільки я думаю, що Україна повинна отримати працездатний уряд, і я дуже хотіла би підтримати ці наміри”, - сказала вона.

Екс-доповідач ПАРЄ зазначила, що не вважає нинішню ситуацію у виконавчій владі України, за якої досить часто колеги по коаліції блокують дії одне одного, гарною.

“Я знаю, що нічого не буває в чорно-білому кольорі, але це не дуже гарно зараз”, - сказала вона, додавши, що Україна повинна отримати шанс для здійснення необхідних реформ.

Говорячи про своє бачення діяльності на посаді радника прем’єр-міністра України, Х.СЕВЕРІНСЕН зазначила, що буде певним чином “фрі-лансером” і надаватиме рекомендації з таких питань, як прийняття змін до Конституції, створення нового виборчого законодавства тощо.

Вона також повідомила, що під час своєї зустрічі з Ю.ТИМОШЕНКО ввечері 15 квітня у Страсбурзі вони обговорили питання, які могли дискутуватися під час виступу українського прем’єра в ПАРЄ. Крім того, Х.СЕВЕРІНСЕН зазначила, що дала кілька порад, як краще відповідати на складні запитання, які могли виникнути у депутатів ПАРЄ після виступу українського прем’єра.

Як повідомляв УНІАН, 15-16 квітня Ю.ТИМОШЕНКО перебувала у Страсбурзі, де, зокрема, виступила на сесії ПАРЄ, а також зустрілася з Президентом ПАРЄ Луїсом Марія де ПУЧЕМ та Генеральним секретарем Ради Європи Террі ДЕВІСОМ.