Черновецький візьме в руки граблі і всіх запрошує

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ закликав усі політичні сили взяти максимальну участь в загальноміській толоці, що проходитиме в Києві з п`ятниці по неділю.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

Він підкреслив, що «одне з пріоритетних завдань київської влади – це зробити нашу столицю найкрасивішим та квітучим містом в світі”. При цьому Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ додав: “”Протягом двох років ми серйозно займаємося благоустроєм вулиць і подвір‘їв Києва і закликаємо всіх підключитися до цього процесу”.

Київський міський голова повідомив, що розпорядився, “щоб в роботі щодо прибирання і благоустрою столиці взяли участь всі чиновники міста”. “Я переконаний, що чесні і чисті вибори повинні пройти в чистому Києві, і закликаю всі політичні сили вийти на прибирання столиці від сміття», - заявив мер Києва.

«Я особисто, разом з депутатами Блоку Леоніда Черновецького візьму участь в загальноміській толоці. І закликаю всі політичні сили, не на словах, а на ділі довести свою любов до Києва і пошану до киян. Для цього лише потрібно послідувати нашому прикладу і, засукавши рукави, узяти в руки граблі і лопати та попрацювати на благо міста і киян», - підкреслив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Мер Києва також повідомив, що до дня Києва в столиці будуть інвентаризовані всі незаконно встановлені МАФи і почнуться роботи з їх демонтажу.

«Я розпорядився, щоб «Київенерго» відключив електроенергію всім цим хаотично встановленим кіоскам, оскільки голови районів продовжують «прикривати» їх власників», - додав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.