У "Самопомочі" заявили про тиск Заходу, який втомився від ситуації в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це Сироїд заявила журналістам на брифінгу.

“Вони (західні партнери - УНІАН) втомилися, вони дуже хочуть, щоб ця історія закінчилася, щоб це не називалося війною. Коли офіційно визнають війну конфліктом на сході України, то для всіх, крім України, це буде комфортно", - сказала заступник голови ВР.

Сироїд не виключає, що кінцевим підсумком змін до Конституції може стати прихід до влади на окупованих територіях нинішніх бойовиків, і як наслідок буде реалізований російський сценарій щодо змін конституційного ладу в Україні.

Говорячи про схвалення Конституційним Судом проекту змін до Конституції в частині місцевого самоврядування, Сироїд зазначила, що поки точно не відомо, коли саме парламент буде голосувати за ці зміни.

"Мені достеменно це не відомо, можу лише припустити, що це відбудеться в кінці поточного місяця", - сказала вона.

Щодо того, чи вистачить у парламенті голосів, Сироїд зазначила, що прийняті Конституційним Судом зміни “несуть загрозу українській державності, прав людини і власне місцевому самоврядуванню".

"Як на мене, то такі зміни потрібні всім, крім України. Я маю на увазі зміни, що стосуються особливого порядку здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей", - сказала Сироїд.

Вона пояснила, що якщо ці зміни наберуть чинності, то це буде означати реалізацію планів Кремля в Україні.

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“Військова кампанія Росії спочатку була спрямована, щоб ми змінили свою Конституцію. Як тільки ми приймемо зміни, ми відразу підтвердимо, що у нас немає війни із Росією, а є внутрішній конфлікт, громадянська війна", - заявила вона.

Також Сироїд зазначила, що наслідком змін у Конституцію у президентському варіанті може стати проведення виборів на окупованих територіях, де будуть приймати участь нинішні бойовики.

“На минулому тижні нормандська група заявила, що вибори на окупованих територіях повинна відбутися одночасно з виборами в Україні - 25 жовтня. І ця загроза набуває реальних обрисів: якщо унаслідок змін до Конституції буде оголошена амністія для бойовиків на Донбасі, буде підписаний закон, прийнятий ще 16 вересня 2014 року, то під амністію потраплять будь-які злочини, починаючи від державної зради, закінчуючи насильством проти дітей. Потім, ймовірно за окремим законом, на окупованих територіях відбудуться вибори", - зазначила Сироїд.

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Сироїд вважає, що Україна повинна опиратися реалізації невигідних для нашої країни сценаріїв: “Я повинна сказати, що нас схиляють (до реалізації чужих планів - УНІАН) з моменту нашої незалежності. На жаль, досі Україна не була суб'єктом в міжнародному геополітичному процесі. І кожен раз під час критичної ситуації перед нами постає виклик, чи зможемо ми стати суб'єктом світової політики".

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 16 липня направила до КС проект змін до Конституції (щодо децентралізації влади) для отримання висновку щодо відповідності вимогам статей 157 і 158 Конституції.

31 липня КС оприлюднив висновок щодо законопроекту, визнавши його таким, що відповідає Конституції України та не спрямований на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України.