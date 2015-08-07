ЄС виділить Україні кошти для набору державних прокурорів

Про це УНІАН повідомили в Представництві ЄС в Україні.

Заступник голови Представництва Томас Фреллесен підтвердив готовність ЄС підтримувати "реорганізацію прокуратур і оптимізацію їхніх людських ресурсів".

"Відкритий, прозорий і заснований на заслугах відбір голів місцевих прокуратур та їхніх заступників є ключовим елементом цієї реформи. Її результатом стане незалежна і неупереджена служба, яка зміцнить здатність України гарантувати дотримання верховенства права і поліпшить боротьбу проти корупції", зазначив він.

В рамках реалізації нового Закону про державну прокуратуру, який був позитивно оцінений Венеціанською комісією, і набув чинності 15 липня 2015, вперше в історії українських прокуратур їхнє керівництво (на місцевому рівні) буде винайматися за допомогою відкритої та конкурентної процедури.

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Відкритий конкурс складатиметься, зокрема, з таких тестів: на професійне знання і загальні навички; також проводитимуться психометричні тести та індивідуальні інтерв’ю. Подавати свої заявки на участь у конкурсі мають право також чинні прокурори. Однак вони, у порівнянні з іншими зовнішніми кандидатами, не матимуть жодних преференцій. Задля організації процесу проведення тестів Євросоюз надасть необхідні кошти і фахову підтримку у рамках фінансованого ним проекту "Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні".